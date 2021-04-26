Euro
10.0271
-1.11%
Dolar
8.2849
-1%
Altın
473.8
-0.93%
Borsa
1.374
2.14%
Bitcoin
435.450
6.73%
EXEN Coin
24.88
5.28%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Alihan Şimşek hakkında 6 yıl hapis istemi

    Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağı yakan Alihan Şimşek hakkında iddianame hazırlandı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 18:28
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 18:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alihan Şimşek hakkında 6 yıl hapis istemi

    Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan Alihan Şimşek, hakkında iddianame hazırlandı.

    6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

    18 yaşından küçük Alihan Şimşek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' ve 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Alihan Şimşek hakkında 6 yıl hapis istemi #1

    ÖZGECAN ASLAN'LA İLGİLİ SORUŞTURMA AYRILDI

    Öte yandan, şüphelinin Özgecan Aslan ile ilgili paylaşımları nedeniyle 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan yürütülen soruşturmanın ise ayrılmasına hükmedildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle şüpheli Alihan Şimşek hakim karşısına çıkacak.

    Canlı yayında tecavüz itirafı yapan Alihan Şimşek yakalandı VİDEO

    Alihan Şimşek hakkında 6 yıl hapis istemi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir