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Alkol satışını yasaklayan 7 CHP'li belediyeye tepkiler

Alkol satışını yasaklayan 7 CHP'li belediyeye tepkiler

21 ilin 7'sinde CHP'li belediye başkanlarının da alkol yasağı kararına imza atması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.