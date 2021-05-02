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    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP'li belediyeye tepkiler

    21 ilin 7'sinde CHP'li belediye başkanlarının da alkol yasağı kararına imza atması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 03:04
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 03:55
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    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP'li belediyeye tepkiler

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla alkol yasağı da yürürlüğüe girdi.

    7 CHP'Lİ BELEDİYE DE ALKOL SATIŞINI YASAKLADI

    21 ilde alkol satışı, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ramazan sonuna kadar yasaklanırken 7 ilde CHPli belediye başkanlarının da karara imza attığı ortaya çıktı.

    ALKOL YASAĞI, SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    CHP'li belediyelerin aldığı bu karar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Alkol yasağını imzalayan CHP'li belediyeler İzmir, Antalya, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Eskişehir.

    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP li belediyeye tepkiler #1

    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP li belediyeye tepkiler #2

    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP li belediyeye tepkiler #3

    Alkol satışını yasaklayan 7 CHP li belediyeye tepkiler #4

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