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    Alman gazetesi: Türkiye'den Batı'ya çift tokat

    Alman gazetesi: Türkiye'den Batı'ya çift tokat

    Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki başarısını hem de Ayasofya zaferini Alman gazetesi, "Batı'ya çift tokat" olarak servis etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 11:44
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    Alman gazetesi: Türkiye'den Batı'ya çift tokat

    Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

    Bununla birlikte yine Batı'nın tüm uyarılarına rağmen Ayasofya'yı da cami statüsüne kavuşturan Türkiye, Avrupa'da manşetlerden düşmüyor.

    ALMAN GAZETESİNDEN TÜRKİYE MANŞETİ

    Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Tagesspiegel, bugünkü manşetini Türkiye için attı. Tagesspiegel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor.” ifadelerine yer verdi.

    Gazetenin diğer bahsettiği tokat ise Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin kararlığı olarak gösterildi.

    Alman gazetesi: Türkiye'den Batı'ya çift tokat #1

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