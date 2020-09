Almanya’da asgari ücret ne kadar

Gazeteci Naci Taban Twitter'da sürekli karşımıza çıkan Almanya’da asgari ücretle ilgili efsaneleri yerle bir ediyor

Türkiye'nin yıllardır bitmeyen geyiği; Almanya'daki asgari ücretle Türkiye'deki asgari ücret kıyası...

Almanya'da asgari ücretle şunlar şunlar alınır Türkiye'de sadece sunlar alınır...

Bu kısas her iktidar zamanında yapılırken anlatılanlar efsaneleşti ve sosyal medyamızda eksilmeyen bir muhabbet haline geldi.

GAZETECİ NACİ TABAN EZBER BOZDU

Gazeteteci Naci Taban bu geyiğe artık bir dur demek istedi. Usta gazeteci sosyal medya hesabından bitmeyen efsaneleri şu şekilde yorumladı;

Almanya’ da haftalık çalışma süresi 35 saat olduğu için aylık 140 ila 141 saat arası hesaplanır. Yalnız yaşayan bekar bir çalışansanız vergi klasınız birinciye dahil edilirsiniz.141*9,35= 1,318.35 brüt kazancınız olur. Bundan sosyal sigorta, sağlık ve gelir vergisi olarak 296,41 kesilir.

Ay sonunda elinize net 1 021,03€ geçer.

Siz bekar değil de evli bir çalışansanız vergi klasınız 3 olarak (4-4 veya 5 seçmeniz de mümkün bu sayılarla kesintiniz daha yüksek olur)141*9,35= 1.318,35 Brüt265,32 kesintiler1.053,03 net olarak elinize geçer.

Durumu dramatize etmek ya da olduğundan çok kötü göstermek gibi bir amacım yok. Lakin asgari denen terim yani en düşük en az Türkiye’de de azdır, Almanya’da da azdır.

Bu 1000 avro küsürden ilk önce 700€ kira 200€ elektrik doğalgaz ödediğinizde kalan ile kaç ton benzin alırsınız kaç tane dana satın alabilir et yersiniz o sizin takdirinize kalmıştır.

Ev kirası elektrik doğalgazdan sonra telefon+internete 45€, 75€ da akbilinize ayırmayı unutmayın.

ÖYLE OLSA ANTALYA'YA YERLEŞMEZLERDİ

Almanya’da her şey beleş her şeyi devlet karşılıksız karşılıyor olsaydı, Alman emekliler aldıkları 800 € emekli maaşıyla geçinebilmek için Antalya’ya yerleşmez, doğdukları topraklarda yaşar orda ölürlerdi. Ya da cehapelilerin FETÖ’cülerin pompaladıkları gibi her alman emeklisi çöpten depozitli şişe toplamaktansa dünya turu yapar fıldır fıldır gezerdi.

Başta dediğim gibi bu genelleme değildir.

"Asgari" budur.

Asgari gelir ile de ne çalışan ne de işçi olarak Almanya dahil dünyanın hiç bir ülkesinde borçsuz harçsız, sorunsuz rahat rahat YA ŞA YA MAZ SIN IZ.