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- Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi
Almanya'dan Türkiye'ye getirilen bulunan 157 Türk vatandaşı, Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
- AA
- 17.05.2020 - 06:00
Yurt dışında yaşayan 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.
Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.
Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.
ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİLER
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.