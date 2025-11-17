Alüminyum fosfit nedir, nerede kullanılır? Zehirlenmede 'alüminyum fosfit' ihtimali...

- İstanbul Fatih'te bir annenin ve iki çocuğunun ölümüne, otelin bir odasında tahtakurusuyla mücadelede kullanılan alüminyum fosfit zehirlenmesinin neden olduğu düşünülüyor.
- Söz konusu madde, özellikle tarım ve ev ilaçlamalarında kullanılıyor ve panzehiri bulunmuyor.
- Alüminyum fosfit solunduğunda ciddi zehirlenmelere ve ölüme neden olabiliyor.
İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği "gıda zehirlenmesi" şüpheli ölümlerle ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Ailenin zehirlenmesinden saatler önce, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi.
Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR
Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan "alüminyum fosfit" maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi.
En çok tarımda ve konutlarda "pestisit" adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceği ifade edildi.
NE İÇİN KULLANILIR
Tahıl ürünlerinin depolanması
Silo ve ambarlarda zararlı kontrolü
Tarım ürünlerinde böceklenmeyi engelleme
Depolanan bakliyat, yem ve tohumların korunması
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Fosfin gazına maruz kalındığında:
Baş dönmesi
Bulantı-kusma
Nefes darlığı
Göğüs sıkışması
Bilinç bulanıklığı
Kalp çarpıntısı
hızla görülebilir.