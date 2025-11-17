Alüminyum fosfit nedir, nerede kullanılır? Zehirlenmede 'alüminyum fosfit' ihtimali...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği "gıda zehirlenmesi" şüpheli ölümlerle ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ailenin zehirlenmesinden saatler önce, tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi.

Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan "alüminyum fosfit" maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi.

En çok tarımda ve konutlarda "pestisit" adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceği ifade edildi.

NE İÇİN KULLANILIR

Tahıl ürünlerinin depolanması

Silo ve ambarlarda zararlı kontrolü

Tarım ürünlerinde böceklenmeyi engelleme

Depolanan bakliyat, yem ve tohumların korunması

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Fosfin gazına maruz kalındığında:

Baş dönmesi

Bulantı-kusma

Nefes darlığı

Göğüs sıkışması

Bilinç bulanıklığı

Kalp çarpıntısı

hızla görülebilir.