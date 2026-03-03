Hurda teşvik yasası son durum Mart 2026

Sürücüler ve yatırımcıların gündeminden düşmeyen "hurda araç teşviki" Mart 2026 ile birlikte yine merak konusu.

25 yaş ve üzeri aaraç sahibi olan vatandaşlar, TBMM’den çıkması beklenen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” taslağını yakından takip ediyor.

“Hurda araç teşviki yasası çıktı mı?” sorusu 81 ilde araç sahipleri tarafından sıkça soruluyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından daha önce sunulan kanun teklifi, yeniden gündeme alındı.

Peki, hurda teşvikinde son durum nedir, çıkacak mı, ne zaman? İşte ayrıntılar...

HURDA TEŞVİKİ MART 2026 SON DURUM

3 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Hurda Teşvik Yasası hala Meclis'e gelmiş değil.

Gözler Meclis'e çevrilmiş durumda...

Kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Ancak teklifin komisyon ve Genel Kurul süreçlerinden geçmesi gerekiyor.