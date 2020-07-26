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    Amanoslar'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Teröristlerin yaşam malzemeleri, Jandarma tarafından imha edildi.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 16:26
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    Amanoslar'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içinde yürüttüğü arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Amanos Dağı eteklerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu.

    YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

    Çevre güvenliği alınarak yapılan aramada, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Malzemelerin imha edildiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

    Amanoslar'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi #1

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