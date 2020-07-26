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- Amanoslar'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Amanoslar'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Teröristlerin yaşam malzemeleri, Jandarma tarafından imha edildi.
- İHA
- 26.07.2020 - 16:26
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK'ya karşı yurt içinde yürüttüğü arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında Amanos Dağı eteklerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu.
YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU
Çevre güvenliği alınarak yapılan aramada, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerin imha edildiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.