Amasya'da araba fiyatına kurbanlıklar satışta

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıkarken, vatandaşların günler öncesinden telaşı başladı. Fiyatlar ise şimdiden dudak uçuklatıyor…

Türkiye'nin en önemli kırmızı et merkezlerinin başında gelen Amasya'nın Suluova ilçesinde kurbanlık telaşı bu yıl erken başladı.

Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ancak kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını söyledi.

"ARABA FİYATINA DA HAYVANLARIMIZ VAR"

40 yıldır besicilik yaptığını ifade eden Yurtsever, "Besicilik mesleği bizde babadan gelen bir meslek. Çocukluğumuzdan beri hayvanların içerisinde büyüdük. Hayvan alım satımı yapıyoruz. Yem ve saman fiyatlarının artması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şu an 130 lira. Et fiyatlarında da korona dolayısıyla artış oldu. Geçen yıl 8 bin ile 9 bin liraya sattığımız büyük hayvanımızı, bu yıl 10-11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kiloluk hayvan da var 800 kiloluk da. Bir araba fiyatına da hayvanlarımız var." ifadelerini kullandı.

KESİMİNİ DE YAPACAKLAR

Devletin koronavirüs dolayısıyla desteklerinin olduğunu, kendilerinin de buna katkı sağlamak amacıyla mezbaha kurarak kesim ücretini vatandaşlara yansıtmadıklarını ve bu paranın vatandaşların cebinde kalacağını dile getiren Yurtsever, "Mezbaha kurduk vatandaşların cebinden artı ücret çıkmasın diye kesimini de biz yapacağız, gerekirse pay yapacağız katkıda bulunacağız." dedi.

‘AMASYA VE SULUOVA KIRMIZI ETTE BİR NUMARA’

Amasya ve Suluova etinin Türkiye’de bir numara olduğunu söyleyen Yurtsever, "Bizler Suluovalı besiciler iddialıyız. Büyükşehirlere, büyükbaş hayvan götürüyoruz. Vatandaşlar Suluova ve Amasya deyince rağbet gösteriyor. Bu yıllardır böyle." şeklinde konuştu.