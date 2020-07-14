Dolar
6.8672
0.1064%
Euro
7.8115
0.3507%
Altın
1799.75
-0.1564%
Borsa
117862.99
-0.4524%
G. Altın
396.769
-0.1944%
Bitcoin
63321.71
-0.9198%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza

    Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 15:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza

    Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidiş- geliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istemiş, siren çalıp, selektör yapmasına rağmen hızını artıran kamyon şoförü, yol vermemişti.

    Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza VİDEO

    Ambulans soförünün cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüde, kamyonun aşırı hızla tehlikeli seyrettiği görülürken, kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da dikkat çekmişti.

    Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu geçerek yola devam etmiş, paylaştığı görüntüler ise tepkilere neden olmuştu.

    3 BİN LİRA CEZA, 2 AY MEN

    Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığını ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu belirtti.

    Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza #1

    Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüAmbulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza #2

    Görüş Bildir