Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza

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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, hasta almaya giden ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu duyurdu.

Çankırı'dan Kızılırmak ilçesine 9 Temmuz'da hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansının şoförü, gidiş- geliş tek şeritli yolda, öndeki kamyonu sollamak istemiş, siren çalıp, selektör yapmasına rağmen hızını artıran kamyon şoförü, yol vermemişti.

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 3 bin lira ceza VİDEO

Ambulans soförünün cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüde, kamyonun aşırı hızla tehlikeli seyrettiği görülürken, kamyon şoförünün, virajda şerit ihlali yapması da dikkat çekmişti.

Ambulans şoförü, uzun süre arkasından gitmek zorunda kaldığı kamyonu geçerek yola devam etmiş, paylaştığı görüntüler ise tepkilere neden olmuştu.

3 BİN LİRA CEZA, 2 AY MEN

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne, 2 bin 963 liralık idari para cezası uygulandığını ve ehliyetine 2 ay süreyle el koyulduğunu belirtti.

Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü