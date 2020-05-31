Amerikan ordusu sokaklarda

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Ülke çapında artan protestoculara müdahale için askerler sokağa indi

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Başkent Washington'da gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.

Kentte Gizli Servis, atlı birlikler, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi.

Beyaz Saray çevresi tamamen kapatıldı. Diğer yandan 13 bin ağır silahlı ulusal muhafız askeri Minneapolis kentine giriş yaptı.

Askerler Beyaz Saray'ı çember içine aldı VİDEO



