Anadolu Otoyolu’nda sol şerit ihlaline ceza

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, kuralları ihlal eden sürücülere hak ettikleri cezalar verilmeye devam ediliyor.

SOL ŞERİT İHLALİNE CEZA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli’de yaşanan bir trafik ihlaline dikkat çekti.

Anadolu Otoyolu’nda dakikalarca sol şeridi işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir tır sürücüsü, Yahyakaptan Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili “Gereği yapıldı” ifadesi kullanıldı.

YERLİKAYA: HEDEFİMİZ TRAFİK VİCDANI OLUŞTURMAK

Bakan Yerlikaya, paylaşımında yeni Trafik Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Amaçlarının sürücülere yalnızca trafik kurallarını ezberletmek olmadığını vurgulayan Yerlikaya, toplumda doğru ile yanlışı ayırt edebilen bir trafik vicdanı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"CEZA ANLIKTIR, TRAFİK KÜLTÜRÜ İSE KALICIDIR"

Yerlikaya, trafik cezalarının riskli davranışları anlık olarak durdurabildiğini, denetim mekanizmalarının bu davranışların tekrarını azalttığını, ancak asıl kalıcı çözümün trafik kültürünün yerleşmesi olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, “Ceza anlıktır, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.