Anıtkabir, dezenfektan nedeniyle bir süre kapatıldı

Gruba destek için bölgeye giden CHP heyeti, "Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak" dedi. Görüşmelerin ardından, ziyaret yeniden açıldı.

Lozan Antlaşması’nın 97. yıldönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve bazı sivil toplum kuruluşları, Anıtkabir’i ziyaret etmek istedi.

Ancak Anıtkabir, ziyaret saatinden yarım saat önce dezenfekte çalışmaları nedeniyle kapatıldı.

ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, "Atatürk; Cumhuriyet, Lozan demek. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini savunmak suç haline geldi.

"AYASOFYA SERBEST, ANITKABİR YASAK"

Anıtkabir’e girişimiz yasaklandı. Bunu kabul etmek mümkün değil. İçeri alınana kadar burada bekleyip mücadele edeceğiz. Bugün Ayasofya serbest, Anıtkabir yasak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, gruba destek için geldi.

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Kaya, "Biz Cumhuriyetten ve devrimlerden yana tarafımızı seçtik. Cumhuriyet'le hesaplaşmak isteyenlerin karşısında diz çökmeyeceğiz. Alay komutanı ile konuştum, saat 3’e kadar bitirmek istediklerini söyledi. Sayın Komutan, sen bilmiyor musun 24 Temmuz’un, Lozan’ın yıldönümünü? Bugün mü öğrendin? Eğer temizlik anlayışınız Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmaksa, bunu aklınızdan çıkarın." açıklamasını yaptı.

ZİYARETLER YENİDEN AÇILDI

Anıtkabir Komutanlığı ile görüştüklerini belirten Özgür Özel, saat 13.30’da Anıtkabir’in açılacağını söyledi.

Ziyaretlere yeniden izin verilmesiyle heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir'e doğru yürüdü.