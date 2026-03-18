Ankara Terminali'nde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı kapıda...

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş, yola çıktı.

Birçok vatandaş uzun bir aradan sonra sevdikleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

VATANDAŞ, BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Otobüs terminalleri, tren garları, havalimanları bayram tatili için yola çıkan vatandaşlarla doldu taştı.

Bayram öncesi seyahat talebinin artmasıyla birlikte terminalde uzun kuyruklar oluşurken, otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek talebi karşılamaya çalışıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Güvenlik önlemlerinin de üst seviyeye çıkarıldığı terminalde yolcular üst araması ve bagaj kontrolünden geçirilerek içeri alınıyor.

Bu seneki bayram tatiliyle birlikte Ankara'dan çıkışlarda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

AŞTİ'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kentin en büyük otobüs terminali Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) de bu yoğunluktan nasibini aldı.

Bayram tatili öncesi otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar AŞTİ'de yoğunluğa neden oldu.

"BAYRAM İÇİN MEMLEKETE GİDİYORUM"

Düzce'ye torunlarını ve kızını görmeye giden Melek Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram dolayısıyla gidiyorum memlekete, herkesin bayramını kutluyorum. Allah tamamına erdirsin."

Bayram dolayısıyla Kastamonu'da eşinin köyüne giden Sabit Özkaya da "Heyecanlıyız. Bizim için bir değişiklik olacak." dedi.