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    Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması

    Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması

    Alkol kontrolü yapılan taksi şoförü 0.35 promil alkollü çıkınca, yanındaki kadın "Ben içirdim ona" diyerek sürücüye ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 09:41
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    Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması

    Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama yapan polis ekipleri, Hüseyin K.'nin kullandığı 06 T 0078 plakalı taksiyi durdurdu.

    ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

    Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

    Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması ViDEO

    "BEN İÇİRDİM ONA"

    Bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, " Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi.

    Ankara da alkollü çıkan taksici için ben içirdim savunması #1

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K.'ye alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

    Ankara da alkollü çıkan taksici için ben içirdim savunması #2

    Ankara da alkollü çıkan taksici için ben içirdim savunması #3

    Ankara da alkollü çıkan taksici için ben içirdim savunması #4

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