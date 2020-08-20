Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması

Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması

Alkol kontrolü yapılan taksi şoförü 0.35 promil alkollü çıkınca, yanındaki kadın "Ben içirdim ona" diyerek sürücüye ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'ndaki uygulama yapan polis ekipleri, Hüseyin K.'nin kullandığı 06 T 0078 plakalı taksiyi durdurdu.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Alkolmetreyle yapılan kontrolde Hüseyin K.'nın 0.35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, taksi sürücüleri için belirlenen 0.20'lik alkol oranının üzerinde alkollü olduğu saptanan Hüseyin K. hakkında işlem başlatarak, sürücü belgesine el konulacağını söyledi.

Ankara'da alkollü çıkan taksici için 'ben içirdim' savunması ViDEO

"BEN İÇİRDİM ONA"

Bu sırada taksiden inen kadın, "Ben yaptım ama onu, ben içirdim ona" diyerek ceza uygulanmasını engellemeye çalıştı. Kadın kameraya da dönerek, " Ben içirdim diyorum, beni çek" dedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü ve kadının çabalarına rağmen Hüseyin K.'ye alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el konuldu. Taksi de çekiciyle otoparka kaldırıldı.