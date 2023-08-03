Ankara’da aşırı süratli araç ağaca çarptı: 4 yaralı

İHA
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Ankara'da gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi’nde, aşırı süratli olduğu iddia edilen 06 CYM 373 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü B.İ. ile yolcular S.B., D.K. ve A.C.P. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Durumları iyi
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.