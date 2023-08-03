Ankara’da aşırı süratli araç ağaca çarptı: 4 yaralı
İHA

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Ankara'da gece saatlerinde ilçesi Devlet Mahallesi’nde, aşırı süratli olduğu iddia edilen 06 CYM 373 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü B.İ. ile yolcular S.B., D.K. ve A.C.P. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da aşırı süratli araç ağaca çarptı: 4 yaralı

Durumları iyi

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada otomobil hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.