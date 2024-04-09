İHA
Sonu gelmiyor...
Her yaş grubunun korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler, saldırılarıyla tehlike saçıyor.
Sokak köpekleri bu kez Ankara'da ortaya çıktı.
Kırsal alanların yanı sıra kent merkezlerinde de sürü halinde gezen köpekler, özellikle çocukları hedef alıyor.
Çocuğu köpek ısırdı
Yenimahalle ilçesi OSTİM bölgesinde meydana gelen olayda, başıboş köpekler çocuğa saldırdı.
Yaralanan çocuk şoka girdi
Olayı gören çevredeki vatandaşlar köpekleri uzaklaştırırken şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi.
Yaralı çocuk çevredeki hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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