Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın adı, Ankara'da bir hatıra ormanına verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Barosu iş birliğiyle öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Ceren Damar Şenel Hatıra Ormanı’nın açılışına anne Feyzan Damar, baba Mustafa Damar ve Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadına karşı şiddetin son bulmasını istedi.

Ankara'da Ceren'in adı, hatıra ormanında yaşayacak İZLE



"BU TÖREN DEĞİL KADINA KARŞI ŞİDDETE BİR İSYAN"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğünün katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında fidan dikerek can suyunu veren Başkan Yavaş, duygusal anların yaşandığı açılışta şu mesajları verdi:

“Bizim bugün burada yaptığımız aslında tören değil, kadına karşı şiddete bir isyan. Eli kanlı katillerin yok ettiği isimlere karşı, onların isimlerini sonsuza kadar yaşatacak bir eylem.

Bunun için burada toplandık. Buna vesile olan Sayın Baro Başkanımız Erinç Sağkan’a, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha bunlar olmaz demek geliyor içimizden İnşallah Ceren kızımızın ismi sonsuza dek burada yaşayacak. Biz yeşerteceğiz, umarım bizden sonra gelenler de yeşertmeye devam edecek.”

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan da yaptığı konuşmada, avukatlığa ilk adımını atan meslektaşları için fidan dikmek istediklerini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile görüştüğümüzde orman arazisinin tahsisini yaparken tek bir şartı vardı; Başkent’e yakışan bir hatıra ormanı yapılması. Kıymetli ormana isim ararken hiç zorlanmadık ve Ceren Damar Şenel hocamızın adını verdik” dedi.





"KIZIM BU ORMANDA YAŞAYACAKSIN"

“Cerenimizi kaybettik” diyerek konuşmasına başlayan Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar ise şunları söyledi:

“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Baro Başkanımız Erdinç Sağkan ve ekiplerinin vicdanlı, kadirşinas hukukçuların emekleriyle burada bir orman oluşturuldu.

Kendi elleriyle dikecekleri fidanlar sayesinde, bu fidanların kökleri toprağa salınacak ve burada ulu ulu ağaçlar oluşacak. İnanıyorum ki Cerenimiz burada yaşayacak, ilkeleri ve dik duruşu genç kuşaklara aktarılacak. Kızım rahat uyu, meslektaşlarının dürüst ve vicdanlı insanların omuzlarında ve bu ormanda yaşayacaksın.”

