Ankara'da cuma gecesi alarmı! Ekside geçirecek...

- Ankara'da cuma gecesi hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşecek.
- Meteorologlar, bu soğuk hava dalgasıyla beraber kar yağışı bekliyor.
- Hava Forum, Ankara'da ilk kar tanelerinin görülebileceğini belirtti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kış mevsimi, adından söz ettirmeye başlıyor.
Meteorolojik veriler ışığında, Ankara için uyarı geldi.
Cuma gecesine dikkat çeken uzmanlar, kar yağışı beklediklerini açıkladı.
Hava Forum paylaşımında, "Başkent Ankara'da cuma gece yarısı sıcaklık sıfırın altında (-) 1 dereceye kadar düşecek. Tek tük kar tanelerini havada görebiliriz." dedi.