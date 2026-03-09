İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, son dönemde gösterdiği güçlü performansla Avrupa havacılık sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 23 Şubat-1 Mart'a ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL OLDU

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 303 uçuş gerçekleşti.

Böylece İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İKİNCİ SIRAYI AMSTERDAM ALDI

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 261 uçuşla Amsterdam, bin 254 uçuşla Londra Heathrow, bin 215 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 186 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.