Giresun’un yüksek kesimlerinde karla mücadele

Giresun’da yoğun kar yağışının ardından kapanan köy ve mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekipler, teyakkuz halinde görev yapıyor.

KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALAR

İl genelinde köy ve grup yolları ile mahalle bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında kar küreme ve yol genişletme faaliyetleri devam ediyor. Zorlu coğrafi şartlara rağmen ekipler, kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesini sağlıyor.

EKİPLER ARALIKSIZ SAHADA

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekipler, gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.