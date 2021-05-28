Euro
10.446
0.55%
Dolar
8.563
0.76%
Altın
523.96
1.1%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
309.560
-6.19%
EXEN Coin
33.37
-4.76%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Ertan İskender’i bıçaklayarak yaralayan B.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 21:49
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 21:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı

    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana gelen olayda doktor Ertan İskender, hastaneye gelerek taşkınlık çıkaran Bayram N.’yi uyarmış, Bayram N. bunun üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkartarak doktor Ertan İskender’i elinden ve belinden bıçaklamıştı.

    TUTUKLANDI

    Doktor Ertan İskender’i bıçakla yaralayan şüpheli B.N., kişiyi yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sevk edildiği 6. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı #1

    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı #2

    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı #3

    Ankara’da doktoru görevi başında bıçaklayan şahıs tutuklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir