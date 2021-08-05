Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Ankara'da bir kadının otomobilden zorla indirildiği anda arkadan alkollü sürücü araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da gece geç saatlerde kaza gerçekleşti.

Kaza saat 00.30 sularında Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki otomobil çarparak sağ şeride sürükledi.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekipleri haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇARPAN KİŞİNİN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.’nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.



