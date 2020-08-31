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    Ankara'da kamuda esnek mesai esasları belirlendi

    Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında korona salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirledi.
    • AA
    • 31.08.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 31.08.2020 - 11:53
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    Ankara'da kamuda esnek mesai esasları belirlendi

    Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen kamuda esnek çalışma modeli, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsıyor.

    Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında korona salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Ankara İl sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi.

    HAMİLE VE KRONİK HASTALARA İDARİ İZİN

    Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek.

    Ankara da kamuda esnek mesai esasları belirlendi #1

    10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN PERSONEL EVDEN ÇALIŞABİLİR

    Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

    Ankara da kamuda esnek mesai esasları belirlendi #2

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