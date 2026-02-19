Ankara'da Ramazan davulcuları, ilk sahurla göreve çıktı

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Başkent'te ilk sahur heyecanı yaşandı. Ankara’nın çeşitli mahallelerinde davulcular, gece boyunca sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Davul seslerine maniler eşlik ederken, bazı mahallelerde zurna da çalındı.

"ATA MESLEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ramazan davulcusu Emir Çoşan, yıllardır bu geleneği yaşattıklarını belirterek, Araplar Mahallesi’nde her Ramazan sahura çıktıklarını söyledi.

Davulun yanı sıra zurna da çaldıklarını ifade eden Çoşan, bu işi babadan ve dededen gördüklerini vurgulayarak, "Büyük bir hevesle sürdürüyoruz. Geleneğimiz sönmesin istiyoruz. Bu bizim hem ata mesleğimiz hem de gönül verdiğimiz bir uğraş." dedi.

MUHTAR DA İLK SAHURA EŞLİK ETTİ

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da ilk sahur gecesinde davulcularla birlikte sokaktaydı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Tombuloğlu, mahallede geleneğin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri, davul ve manilerle sahura uyandırılırken, Ramazan davulcuları vatandaşlardan ilgi gördü.