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    Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek marketi birbirine kattı

    Oyun oynamak isterken sahibinin elinden kurtulan köpek bir markete daldı. Köpeğin marketi birbirine kattığı anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 10.07.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 10:54
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    Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek marketi birbirine kattı

    Ankara’nın Etimesgut ilçesinde akşam saatlerinde ağabeyinin köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran Salih Dilek, köpeğinin dondurma tezgahını koklamasına engel olmak için kemerin boyunu kısalttı.

    Kemerin kısalmasının ardından sahibinin elinden kurtulan köpek, önce dondurma tezgahı etrafında sahibini kovaladı.

    Markete daldı, gören kaçtı

    Dolabın üzerinden zıplayarak markete yönelen sahibini gören köpek, peşinden dükkanın içerisine daldı.

    O esnada alışveriş yapan vatandaşlar ise köpeği görünce korku dolu anlar yaşadı.

    Aslında oyun oynamak istediği iddia edilen köpek, market içindeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilirken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Ankara'da sahibinin elinden kurtulan köpek, marketi birbirine kattı VİDEO

    “Yüreğimde bir basınç oldu”

    Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Salih Dilek, “Köpeğin kemerini biraz kısalttım. Sonra geri döndü. Bana saldırmaya çalıştı, kafasını çevirdi ve tasmayı çıkartmak istedi. Yüreğimde bir basınç oldu. Atlarken ben kendim bile şaşırdım sonradan izleyince. İçeriye girdim, herkeste bir bağırış, çağırış. Arka tezgaha geçtik. Zaten arkadaşım benden önce kaçmış arkaya oradan beni izliyordu. İlk başta oradan kurtulunca bir mücadele yaşadım.

    Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek marketi birbirine kattı #1

    “Kendimi dondurma tezgahı üzerinde buldum”

    Baktım üstüme geliyor oradan atladım. Sonra döndü, bir daha atladım ve aradan geçti bu sefer. Dolaştım, en sonunda gücüm kalmadı içeriye girip kapıyı örttüm. Bir tane ağabey vardı o örtmedi kapıyı, köpek de içeriye girdi benimle beraber. Zaten köpek bizim köpeğimizdi. Zoruma giden orası, köpeği gezdirmek için çıkarttım. Sonra kendimi dondurma tezgahı üzerinde buldum.” diye konuştu.

    Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek marketi birbirine kattı #2

    Köpeği, müşteri sakinleştirdi

    Olayın yaşandığı esnada depoda olduğunu belirten market sahibi Mehmet Akif Doğan ise “Olay anında ben arka taraftaydım. Birkaç ses duydum. Önce müşteriler arasında kavga çıktığını düşündüm. Çünkü bayağı bir bağırış, çağırış oldu. Tekrar bir bakayım diye çıkmaya çalışırken, arkadaşlar içeri girdiler, beni içeri çektiler. Aslında içeride de bir kargaşa yaşandı.

    Ankara’da sahibinin elinden kurtulan köpek marketi birbirine kattı #3

    Sol tarafa iki arkadaş kaçtı. Biri çocuğu alıp tuvalete girdi, kapıyı kilitledi. Elimde şeker standı vardı orada büyük, onu aldım. Onu kendime siper edecektim hayvandan korunmak için ama köpek içeri girmedi zaten. Sonrasında da bir ağabeyimiz var burada müşterimiz, o da köpeği sakinleştirdi, dışarı çıkardı.” diye konuştu.


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