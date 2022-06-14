Ankara'da meydana gelen sel felaketine yakalanan bir aracın içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Ankara'da yoğun bir şekilde birkaç gündür yağan yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Birçok bölgede seller meydana gelirken 4 kişi de yaşamını yitirdi.

Yağışların devam ettiği Başkent'ten ise yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Araç içinde sele kapıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda, 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sele yakalandı.

Büyük bölümü su içinde kalan otomobildekileri kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ankara'da sele yakalanan sürücü zor anlar yaşadı - Video



Kurtarıldılar

DHA'nın haberine göre; araçta bulunan anne ve baba, önce çocuklarını kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere uzattı.

Önceliği çocuklarına veren çift daha sonra yaklaşan ekip aracına alındı. Sel sularının ortasında yapılan bu kurtarma operasyonu, araçta bulunanlar tarafından görüntülendi.

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