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    Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı

    Ankara'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs suçüstü yakalanırken, 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.
    • 13.09.2022 - 22:15
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    Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altındağ İlçesinde M.R.Ö. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

    Suçüstü yapıldı

    İHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda M.R.Ö isimli şahıs tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

    Ankara da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı #1

    5 bin 715 sikke ele geçirildi

    M.R.Ö. isimli şahsa yapılan üst aramasında 3 milyon TL değerinde olduğu 5 bin 715 adet sikke ve 140 adet çeşitli figürlerde obje ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

    Ankara da tarihi eser kaçakçılarına operasyon yapıldı #2


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