Kumrular katliamını gerçekleştiren terörist yakalandı

Ankara'da, 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist İ.A. tutuklandı

2011'de Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalandı.

BABASI TARAFINDAN SAKLANILDI

PKK üyesinin, Diyarbakır'daki Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası M.A.'nın yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının tespit edilmesi üzerine dün ikamet ettiği değerlendirilen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli İ.A. operasyon sonrası söz konusu ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adli mercilere sevk edilen terör örgütü üyesi aynı gün tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise"PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.