Ankara'da toplu etkinliklere kısıtlama

Ankara Valiliği, salgın tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanırken, yeni tedbirler alınmaya başlandı.

Bu tedbirler kapsamında Ankara'da bazı etkinlikler yasaklanırken, bazı etkinliklere sınırlama getirildi.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR 1 SAAT SÜRECEK

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.

Açıklamada, düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırlaması getirildiği belirtildi.

İKRAM YASAKLANDI

Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.