Ankara'da toplu etkinliklere kısıtlama
Ankara Valiliği, salgın tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 11:48
Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanırken, yeni tedbirler alınmaya başlandı.
Bu tedbirler kapsamında Ankara'da bazı etkinlikler yasaklanırken, bazı etkinliklere sınırlama getirildi.
DÜĞÜN VE NİKAHLAR 1 SAAT SÜRECEK
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.
Açıklamada, düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırlaması getirildiği belirtildi.
İKRAM YASAKLANDI
Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.