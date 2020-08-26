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    Ankara'da toplu etkinliklere kısıtlama

    Ankara Valiliği, salgın tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 11:48
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    Ankara'da toplu etkinliklere kısıtlama

    Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanırken, yeni tedbirler alınmaya başlandı.

    Bu tedbirler kapsamında Ankara'da bazı etkinlikler yasaklanırken, bazı etkinliklere sınırlama getirildi.

    DÜĞÜN VE NİKAHLAR 1 SAAT SÜRECEK

    Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek" denildi.

    Açıklamada, düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırlaması getirildiği belirtildi.

    Ankara da toplu etkinliklere kısıtlama #1

    İKRAM YASAKLANDI

    Ayrıca, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil her türlü yiyecek içecek ve ikram servisi de durdurulacak.

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