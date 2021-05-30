Ankara'da yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu

Ankara'da kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis yalnız yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan inceleme sonucu genç kadının 3 gün önce başından vurulduğu öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'nde apartman sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İnceleme sonucu Ünsal'ın 3 gün önce başından vurulduğu ve evinden bir mktar uyuşturucunun olduğu belirlendi.

''3 GÜNDÜR KOKU ALIYORDUK, BUGÜN ÇOK YOĞUNLAŞTI''

Apartman yöneticisi Murat Doğramacı, 3 gündür evden kötü koku geldiğini ve saat 18.00 gibi polise ihbarda bulunduklarını belirterek, "3 gün önce koku hissettik. Koku üzerine ev sahibini aradık. Ev sahibi geldi kapıyı açamadı. Polis ekiplerini çağırdık. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açtık. Sonra içeride bir kadının şişmiş halde ölü olarak yattığını gördük. Daha sonra ekipler geldi, incelemeler yapıldı. Tek başına yaşıyordu. Bayan kuaförlüğü yapıyormuş diye duymuştuk. 3 gündür koku alıyorduk, bugün çok yoğunlaştı" dedi.





EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yakın zamanda eşinden boşanan Ünsal'ın sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu, evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca, Ünsal'ın dairesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, evi dağıttığı belirlendi.