Ankara'da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı
Ankara'da yoğun yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bir moto kuryenin hızla akan suya kapılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 11.06.2022 - 22:43
- Güncelleme : 11.06.2022 - 22:44
Ankara'da bir kaç gündür yağan yoğun yağışlar hayatı adeta felç etmiş durumda.
Kuryenin zor anları
Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü de zor anlar yaşadı.
Cep telefonu kamerası kayıttaydı
İHA'nın haberine göre, yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı - Video