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    Ankara'da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı

    Ankara'da yoğun yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bir moto kuryenin hızla akan suya kapılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 11.06.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 22:44
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    Ankara'da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı

    Ankara'da bir kaç gündür yağan yoğun yağışlar hayatı adeta felç etmiş durumda.

    Kuryenin zor anları

    Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak'ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü de zor anlar yaşadı.

    Ankara da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı #1

    Cep telefonu kamerası kayıttaydı

    İHA'nın haberine göre, yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Ankara'da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı - Video

    Ankara da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı #2

    Ankara da yaşanan felakette moto kurye sele kapıldı #3


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