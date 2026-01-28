Ankara'da yaya geçidinde anne ve çocuklarına yol vermeyen taksiciler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla yaptığı paylaşımda; Ankara’da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına çarpmaktan son anda kurtulan 2 taksi şoförünün yakalandığını açıkladı.

ANNE VE ÇOCUKLARA YOL VERMEDİ

Bakan Yerlikaya paylaşımda, yolun sağ tarafında durarak anne ve çocuklarına yol veren motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülere de yer verdi.

"AZ KALSIN ÇARPIYORDU, İDARİ İŞLEM YAPILDI"

Bakan Yerlikaya, “Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu. Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak” ifadelerini kullandı.

‘BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ’

Caydırıcı cezaların Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte geleceğini de belirten Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: