İstanbul barajlarında son durum: İşte İSKİ 13 Nisan baraj doluluk oranları

İstanbul’da gözler kentin can damarı olan barajlara çevrildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak paylaşılan veriler, kentin su rezervlerindeki değişimi gözler önüne serdi.

Vatandaşlar ise 13 Nisan 2026 itibarıyla açıklanan güncel oranları ve barajlardaki son durumu araştırıyor. İşte İSKİ’nin güncel tablosu…

13 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

13 Nisan 2026 itibarıyla ölçülen verilere göre, kentin su rezervleri yüzde 70,29 seviyesine ulaştı. İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: yüzde 92,63

Darlık Barajı: yüzde 86,43

Elmalı Barajı: yüzde 92,29

Terkos Barajı: yüzde 56,29

Alibey Barajı: yüzde 67,75

Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83

Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62

Istrancalar Barajı: yüzde 66,84

Kazandere Barajı: yüzde 62,42

Pabuçdere Barajı: yüzde 59,76