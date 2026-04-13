Torul’da kar altında 'ayı nöbeti

Gümüşhane’nin yüksek rakımlı yaylalarında doğayla mücadele eden bir vatandaşın hikâyesi dikkat çekiyor. Ayı saldırısıyla evi büyük zarar gören Hüseyin Çolakoğlu, tüm zorluklara rağmen bölgeyi terk etmeyerek adeta “ayı nöbeti” tutmaya başladı.

AYI EVİ TALAN ETTİ

Torul ilçesine bağlı Kızılüzüm Yaylası’nda yaşanan olayda, kış uykusundan uyanan bir ayı, yayladaki evlerden birine girerek büyük hasara yol açtı. Pencereleri kırarak içeri giren hayvanın, evdeki eşyaları parçalayarak ciddi zarara neden olduğu öğrenildi.

"YİNE GELECEK" KORKUSUYLA YAYLADA KALDI

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan ve yaz aylarında yaylaya çıkan Hüseyin Çolakoğlu, evini onardıktan sonra ayının bölgede dolaşmaya devam ettiğini fark etti. Yeni bir saldırı ihtimaline karşı yaylada kalmayı tercih eden Çolakoğlu, soğuk hava koşullarına rağmen evini korumaya çalışıyor.

KAR ESARETİ: YOLLAR KAPALI, ELEKTRİK YOK

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte bulunan yaylada etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Elektriğin bulunmadığı bölgede mahsur kalan Çolakoğlu, ısınma ihtiyacını sobayla karşılarken, su ihtiyacını ise kar eriterek gideriyor.

ZORLU ŞARTLARDA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Yaylada yalnız başına kalan Çolakoğlu, hem doğa şartlarıyla hem de yaban hayvanı tehdidiyle mücadele ediyor. “Evimi başıma yıktı, tekrar gelmesinden korkuyorum” diyen Çolakoğlu, mecbur kaldığı için bölgede nöbet tuttuğunu ifade ediyor.

YAYLALARDA TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Bölgede ayıların kış uykusundan uyanmasıyla birlikte benzer olayların artabileceği endişesi yaşanıyor. Yaylacılar, hem can hem de mal güvenliği için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.