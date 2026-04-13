Hatay’da Netanyahu'nun mankenini idam ettiler

Hatay’da bir grup vatandaş, Orta Doğu’da devam eden çatışmalara ve İsrail’in Filistin’deki politikalarına tepki göstermek amacıyla sokakta bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, dikkat çeken sembolik bir protesto gerçekleştirildi.

NETANYAHU'NUN MANKENİNİ ASTILAR

Akşam saatlerinde Fatih Camii önünde toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde şehir merkezindeki Ulu Camii’ye kadar yürüdü. Ellerinde çeşitli pankart ve bayraklar taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca Orta Doğu’daki gelişmelere tepki gösterdi.

Yürüyüşün sona erdiği noktada yapılan etkinlikte, Benjamin Netanyahu’yu temsil eden bir cansız manken kurulan platformda sembolik olarak “idam edildi”. Katılımcılar ayrıca bazı fotoğrafları yere atarak ezdi.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI DURMALIYIZ"

Etkinlik kapsamında yapılan kısa konuşmalarda bölgede hayatını kaybeden siviller anılırken, toplu dua edildi. Katılımcılar, farklı coğrafyalarda yaşanan çatışmalara dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Eyleme katılan vatandaşlardan Fatih Kandemir, yaptığı açıklamada dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara tepki göstererek, “Haksızlık nerede olursa olsun karşısında durulmalı.” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş ve protesto programı, katılımcıların olaysız şekilde dağılmasıyla sona erdi.