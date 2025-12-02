Ankara’da yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

ATILAN ET ÜRÜNLERİ İHBAR EDİLDİ, EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.