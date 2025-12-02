Abone ol: Google News

Ankara’da yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 23:48
  • Ankara, Gölbaşı'nda boş bir araziye çok miktarda sucuk, kavurma ve salam atıldı.
  • Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
  • Ekipler, ürünleri kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ankara’da Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

ATILAN ET ÜRÜNLERİ İHBAR EDİLDİ, EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

