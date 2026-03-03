YKS’de son şans: İşte geç başvuru tarihleri ve ücretleri

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS’nin normal başvuru süreci 2 Mart’ta sona erdi.

Sürecin tamamlanmasının ardından, işlemlerini zamanında yapamayan binlerce kişi geç başvuru dönemine odaklandı.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre geç başvuru tarihleri ve artırımlı sınav ücreti netleşti.

Peki, YKS 2026 geç başvuruları hangi gün yapılacak ve adaylar ne kadar ödeme yapacak? İşte ayrıntılar…

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM 2026 sınav takvimi uyarınca, normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci netleşti.

Başvurular, 10 - 12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri, ÖSYM kılavuzu gereği %50 artırımlı olarak tahsil edilir. Buna göre:

Normal sınav ücreti: 700 TL

Geç başvuru artış farkı: 350 TL

Ödenecek Toplam Tutar: Her bir oturum için 1050 TL.