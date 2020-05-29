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    Ankaralı gençler parklara akın etti

    4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş arasındaki gençler, park ve bahçelerde arkadaşlarıyla bir araya geldi.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 13:54
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    Ankaralı gençler parklara akın etti

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'da sokağa çıkmaları yasaklanan 15-20 yaş grubundaki gençlere, bugün tekrar 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

    PARKLARA AKIN ETTİLER

    Ankara'da dışarı çıkan gençler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak, maske takmak şartıyla park ve bahçelere gitti.

    Bisiklet ve elektrikli scooter ile gezinti yapan gençler, çimlerde oturup sohbet etti.

    Sokağa çıkma izninde arkadaşlarıyla buluşan gençler, 4 saatlik izinde eğlendiklerini söyledi.

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