Ankara'nın barajlarında 1 yıl yetecek su birikti

Ankara'da son birkaç haftada etkili olan sağanak, barajları doldururken, başkentin 1 yıllık suyu olsa da yetkililer, suyun idareli kullanılması konusunda uyardı.

Ankara, sonbahar ve kış aylarındaki yağışın yanı sıra son aylarda da bol yağmurlu bir dönem geçirdi. Bu durum barajlara da yansıdı.

Barajların doluluk oranı yüzde 30'a yaklaştı

Ankara’da iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu barajları doldurdu.

26 Mart’ta 17,25 seviyesinde olan barajların doluluk oranı 28,88’e yükseldi.

Anlara'nın 1 yıl yetecek suyu var

AA'nın haberine göre; Ankara barajlarındaki su miktarı 648 milyon metreküp seviyelerinde. Bu oran başkente 1 yıl yetecek miktarda.

Yetkililer uyardı: Suyu israf etmeyelim

Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart.

Yetkililer, tasarruf için, el yıkarken su sarfiyatına dikkat edilmesini de öneriyor.