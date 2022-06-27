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    Ankara'nın barajlarında 1 yıl yetecek su birikti

    Ankara'nın barajlarında 1 yıl yetecek su birikti

    Ankara'da son birkaç haftada etkili olan sağanak, barajları doldururken, başkentin 1 yıllık suyu olsa da yetkililer, suyun idareli kullanılması konusunda uyardı.
    • 27.06.2022 - 07:25
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 07:42
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    Ankara, sonbahar ve kış aylarındaki yağışın yanı sıra son aylarda da bol yağmurlu bir dönem geçirdi. Bu durum barajlara da yansıdı.

    Barajların doluluk oranı yüzde 30'a yaklaştı

    Ankara’da iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu barajları doldurdu.
    26 Mart’ta 17,25 seviyesinde olan barajların doluluk oranı 28,88’e yükseldi.

    Anlara'nın 1 yıl yetecek suyu var

    AA'nın haberine göre; Ankara barajlarındaki su miktarı 648 milyon metreküp seviyelerinde. Bu oran başkente 1 yıl yetecek miktarda.

    Ankara nın barajlarında 1 yıl yetecek su birikti #1

    Yetkililer uyardı: Suyu israf etmeyelim

    Barajlarda yeterli miktarda su bulunsa da sonrasında sıkıntı yaşanmaması için israftan kaçınılması şart.

    Yetkililer, tasarruf için, el yıkarken su sarfiyatına dikkat edilmesini de öneriyor.

    Ankara nın barajlarında 1 yıl yetecek su birikti #2


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