Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıktı: Evden attılar

Yakınları tarafından evinden atıldığını söyleyen yaşlı kadın, bastonu yardımıyla geldiği parkta, polis ekiplerinden yardım istedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, devriye gezen polis ekipleri, parkta bastonu yardımıyla yürüyen 75 yaşındaki Fatma B.'nin yanına giderek sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlattı.

'EVDEN KOVDULAR' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada ağladığı görülen Fatma B., kendisine ait evden, birlikte yaşadığı yakınları tarafından kovulduğunu belirterek, polis ekiplerinden yardım istedi.

"BENİ VALİLİĞE GÖTÜRÜN, BANA SAHİP ÇIKARLAR"

Fatma B., polis ekiplerine "Beni valiliğe götürün yavrum. Bana sahip çıkarlar" dedi. Kalacak bir yeri olmadığını anlatan Fatma B., "Eşim, annem, babam ve kardeşlerim öldü. Son çare, Akseki'deki köyümde evim var. Orada kalırım" dedi.

Fatma B., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.