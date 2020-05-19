İzmit’te annesi ölen kuzusunu ‘torunum’ diyerek seven kadın, koronavirüse karşı korumak için ayran kutusundan maske yaptı.

İzmit’in Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk 6 torun sahibi 63 yaşındaki Fatma Gökdemir, annesi ölen kuzusuna torunlarıyla birlikte evde bakmaya başladı.

‘Paşa’ ismini verdiği 3 aylık kuzusuna ‘torunum’ diyen Fatma Gökdemir, onu koronavirüsten korumak için de ayran kabından maske yaptı.

Kuzunun sürekli ağzını sokaklara sürdüğünü söyleyen Fatma Gökdemir, yaptığı maskeyle virüse karşı önlem almaya çalışıyor.

Annesi ölen maskeli kuzuyu ‘torunum’ diyerek seviyor ViDEO

“AĞZINI YERE SÜRMESİN DİYE MASKE TAKTIK”

Annesi ölen kuzuya sahip çıktığını söyleyen Fatma Gökdemir, "Annesi vardı. Annesi ölünce ben bakmaya karar verdim. 63 yaşındayım. Çocuklarımla, torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Bir de ‘Paşam’ bizimle yaşıyor. Ben çok gezemiyorum ama çocuğum gezdiriyor onu. Ağzını yerlere sürmesin diye maske yaptık. Korona maskesi taktık ona. Şimdi dünya çok kötü, hastalık dolu." dedi.