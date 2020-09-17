Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

Kontrol amaçlı alınan PCR testi negatif çıkan Muhittin Böcek’in, yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğine dikkat çekilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu bildirildi.

7 EYLÜL’DE DURUMU AĞIRLAŞTI

17 Ağustos’ta sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Böcek’in hastanede takibine başlanmış, durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.