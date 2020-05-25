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    Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.
    • AA
    • 25.05.2020 - 14:54
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    Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.

    Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz."


     

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