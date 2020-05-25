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- Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildi
Antalya'da 413 imara aykırı yapı tespit edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.
- AA
- 25.05.2020 - 14:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Antalya'daki denetimlerde 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik.
Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz."