Antalya'da 5 camiyi soyan hırsız tutuklandı
Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- AA
- 20.01.2021 - 17:42
- Güncelleme : 20.01.2021 - 17:47
Antalya'nın Serik ilçesinde 4, Aksu ilçesinde bir camiden farklı zamanlarda elektrik süpürgesi, bilgisayar monitörü, ısıtıcı ve bağış paralarının çalındığı şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 34 yaşındaki S.Ç. Antalya merkezde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.