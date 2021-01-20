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    Antalya'da 5 camiyi soyan hırsız tutuklandı

    Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:47
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    Antalya'da 5 camiyi soyan hırsız tutuklandı

    Antalya'nın Serik ilçesinde 4, Aksu ilçesinde bir camiden farklı zamanlarda elektrik süpürgesi, bilgisayar monitörü, ısıtıcı ve bağış paralarının çalındığı şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 34 yaşındaki S.Ç. Antalya merkezde gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Antalya da 5 camiyi soyan hırsız tutuklandı #1

    Antalya da 5 camiyi soyan hırsız tutuklandı #2

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