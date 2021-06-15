Antalya'da çıktığı 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin önlem için açtığı bezin üzerine düşerek kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar Caddesi olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde, yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve inemediğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI BEZ AÇILDI

Çevredekiler ise itfaiye ekipleri gelene kadar buldukları büyük bir bez parçasını yaklaşık 25 metrelik palmiye ağacının altında açarak, yavru kedinin düşme ihtimaline karşı önlem aldı.

BEZİN ÜZERİNE DÜŞÜP KURTULDU

Palmiye ağacında bir süre duran ve inemeyen kedi, vatandaşların açtığı bezin üzerine düştü. Kedinin düştüğü esnada çevredekiler çığlık atarken, sağlık sorunu yaşamadığı anlaşılınca alkış sesleri yükseldi. Herhangi bir yara almadığı görülen yavru kedi, daha sonra uzaklaştı.

Antalya'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, düşerken açılan bezle kurtarıldı VİDEO