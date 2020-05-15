Antalya'da annesiyle tarışan genç kız 1 haftadır kayıp

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Annesiyle tartışıp evden çıkan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'dan, bir haftadır haber alınamıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Arailym Orynbayeva ile annesi Saltanat Orynbayeva arasında, tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıkıp, cep telefonunu kapattı. Aile ise son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan, 1 haftadır haber alamadı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Ailenin sosyal medya üzerinden ulaştığı Antalya Yardımlaşma Platformu, genç kızın fotoğraflarını paylaşarak, görülmesi halinde kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Yapılan kayıp başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kız için arama çalışması başlattı.