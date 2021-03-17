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    Antalya'da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti

    Koronavirüs vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 23:14
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    Antalya'da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti

    Bu haftaki koronavirüs il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya’da korona halayları sürüyor.

    MASKESİZ HALAY ÇEKTİLER

    Karaalioğlu Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 20’ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti ardından oynadı.Antalya da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti #1

    "KORONA YOK BURDA"

    Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, "Korona yok burada" derken, grup uzun süre oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı.

    Antalya da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti #2

    Antalya da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti #3

    Antalya da bir grup korona önlemlerini hiçe sayıp halay çekti #4

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