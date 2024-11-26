İHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Antalya'da yaşandı.

Antalya'da bir kamu kurumunda görevli Cemil K., dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.

Dolandırıcıların gerçeğini aratmayacak ustalıkta hazırladıkları mahkeme kararıyla kendisini tuzaklarına çekmeye çalıştığını ifade eden Cemil K., olayın cep telefonuna gelen SMS ile başladığını belirtti.

"ÇOK PROFESYONELCE HAZIRLANMIŞ BİR TEZGAHTI"

Gelen mesaj ile şoka uğradığını ve hemen belirtilen numarayı aradığını söyleyen Cemil K., “Cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesajla bir arabuluculuk dosyam olduğu ifade ediliyordu. Hemen o mesaj üzerine ilgili yeri aradım. Bir hukuk bürosu olduğu yazıyordu ilgili mesajda ve aradığımda bir telesekreter çıktı ve tuşlama yoluyla birilerine yönlendirdi. Çok profesyonelce hazırlanmış bir tezgahtı, ilk başta olayı çok ciddiye aldım.” dedi.

"BAHİS OYNADIĞIMI İDDİA ETTİLER"

Hakkındaki dosyanın gerçeğinden farkı olmadığını belirten Cemil K., şunları söyledi:

Bir hukuk bürosu var, bir santral sistemi var ve çok disiplinli konuşan, hukuki terimler kullanan birileri var. İlgili kişi bir dosyam olduğunu bir bahis sitesinde geçmiş yıllarda bahis oynadığımı ve bununla ilgili adli kararın çıktığını ifade etti. Ben de nasıl bir bahis oynadığımı sordum. Kendileri oynadığımı iddia etmeye çalıştılar, ‘Bununla ilgili yargı kararını bana atar mısınız' dedim.



'Size atacağız' dediler, hemen evrak attılar WhatsApp ortamından. Gelen evraka baktım, gerçekten hakkımda bir karar verilmiş, bir belge oluşturulmuş. İlk başta yukarıdaki kısımlara baktığınız zaman gerçekten bir kurumsal belge gibi görünüyordu.

"KATİP VE HAKİMİN İSMİ, NUMARALARI VE MÜHÜR VE BAZI ŞEYLER BANA ÇOK KUŞKULANDIRICI GELDİ"

Gerçeğini aratmayacak tarzda hazırlanan belgeyi dikkatlice incelediğinde bazı noktalarda kuşkulandığını belirten Cemil K., “Aşağıya bakınca katip ve hakimin ismi, numaraları ve mühür ile beraber benzeri şeyler bana çok kuşkulandırıcı geldi. Bir dosya oluşturmuşlar ve bir karar çıkarmışlar, karar metni. Orada ne kadar ceza aldığım, işte şu kadar para cezası, şu kadar hapis cezası benzeri şeyler yazıyor. Çok da hukuki kelimelerle oluşturmuşlar bunu, kendilerine bunu bir araştıracağımı söyledim. Hızlı olarak parayı yatırmamı istiyorlardı. Hemen dosyanın nerede açıldığını sordum, ‘Kartal Adliyesi' dediler. Telefonu kapatıp Kartal Adliyesini aradım. Kartal Adliyesi İcra Müdürlüğüne ulaştım. Onlar bilgileri olmadığını söylediler. Kartal Adliyesi'nden bir sonuç alamayınca, UYAP ve e-Devlet üzerinden kontrol ettim.” şeklinde konuştu.

"SERDAR ORTAÇ OLAYINI ÖRNEK GÖSTERDİLER, KARABİBER GİBİ YANARSIN DEDİLER"

Uygulamada mevcut dosyaları haricinde sanal bahis ile ilgili bir dosyasının bulunmadığını gördüğünü belirten Cemil K., “İlgili birimi tekrar arayıp böyle bir dosyam olmadığını öğrendikten sonra emniyeti aradım. ‘Sakın para yatırmayın' dediler. 82 bin TL istiyorlardı. Bir taraftan da son günlerdeki Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olayını örnek veriyorlar. Bana ‘Karabiber gibi yanarsınız, onlar bu olayları yaşadı' diyorlar. Ama çok profesyoneller. Bu tür konularda çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Emniyet birimlerine konuyu aktardım. Bana bunu bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kesinlikle böyle bir olaya girilmemesi gerektiğini belirtiler. Zaten yatırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama daha sonra tekrar aradılar ısrarla parayı yatırmamı istediler. Konuyu adli makamlara bildirdiğim için telefonda idare ettim ve konuyu kapattım.” dedi.

VATANDAŞLARI UYARDI: UYAP VE e-DEVLET'TEN KONTROL ETSİNLER"

Son dönemlerde gündeme uygun olarak hareket eden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyaran Cemil K., sözlerini şöyle tamamladı: