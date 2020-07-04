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    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu

    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu

    Bir anda ortaya çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirirken, sebze meyve halinde bulunan dev şemsiyeler, savrulup otomobillerin üzerine düştü.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 11:39
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    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu #1

    Antalya'nın Serik ilçesinde güneşin hakim olduğu öğle saatlerinde bir anda ortaya çıkan hortum, önüne gelen her şeyi uçurdu.

    Şemsiyeler otomobillerin üzerine düştü, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Otomobilin çadırın altında kaldığını gören yüaklaşık 20 esnaf, şemsiyeyi güçlükle kaldırıp altındaki aracın çıkmasını sağladı.

    BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR

    Aracın kurtarılmasının ardından şemsiye, rüzgarın etkisiyle parçalanıp savruldu. Bu sırada şemsiyenin çevresinde bulunanlar büyük tehlike atlattı. Hortumun dinmesiyle birlikte vatandaşlar hasar gören halde temizlik yaptı.

    Antalya’da esnafın hortumla mücadelesi İZLE

    "ŞEMSİYELERİ KAPATMAYA FIRSATIMIZ OLMADI"

    Hal esnaflarından İlyas Topçu, "Saat 12.30 civarlarında dükkanda otururken birden aşağıdan gelen lodosla birlikte hortum oluştu. Şemsiye arabanın üstüne yıkıldı derken diğer şemsiyelerle birlikte birinin brandasını attı, çatının üzerine uçtu. Birkaç araba zarar gördü. Şu anda durum sakin ama daha önce böyle bir olay yaşamadık. Şemsiyeleri kapatmaya bile fırsatımız olmadı her şey saniyeler içinde oldu." diye konuştu.

    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu #2

    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu #3

    Antalya’da çıkan hortum şemsiyeleri uçurdu #4

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